Снова ждем +30 градусов: синоптики уточнили погоду в Украине на ближайшие дни

Дожди потихоньку уходят из Украины / 1zoom.ru

Погода в Украине 11 сентября еще будет дождливой: осадки прогнозируются по всей стране, кроме запада. Но уже через пару дней нас снова ждет жара.

По данным Гидрометцентра, в целом, во вторник температура воздуха поднимется до +27 градусов.

А с завтрашнего дня дневная температура поднимется до +30 градусов в Закарпатье и на юге страны. И следующие 10 дней будут по-летнему теплыми по всей стране.

Прогноз погоды в регионах Украины на сегодня

По данным синоптиков, дожди ожидаются на севере Украины, дожди с грозами – на юге, в центре и на востоке страны. Что касается температуры, то прогнозируется:

на западе – днем от +21 градуса до +26 градусов, ночью до +13 градусов;

на севере – днем от +21 градуса до +25 градусов, ночью до +15 градусов;

в центральных регионах – днем +21-25 градусов, ночью до +15 градусов;

на востоке – днем +23-27 градусов, ночью до +16 градусов;

на юге – днем +21-24 градуса, ночью до +16 градусов, в Крыму – до +26 градусов днем.

Погода в Киеве на сегодня

В Киеве ожидается дождь. Термометры покажут +21-23 градуса днем и +13-15 градусов ночью.

Погода в Украине 11 сентября: карта

11 сентября: народные приметы

11 сентября – праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи – считалось последним днем лета: "Иван Постный пришел, лето красное увел". В этот день принято следить за журавлями: если журавли начинали улетать на юг, то осень будет короткой, а зима – ранней.

Ранее заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух заявила, что в сентябре летняя температура продержится практически весь месяц. По словам синоптика, ожидаются и значительные перепады температур между дневными и ночными показателями, а это очень негативно отражается на метеочувствительных людях, особенно на тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, в сентябре в среднем стоит ждать около +23 градусов днем и +12 градусов ночью.