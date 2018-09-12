Командира ВСУ наказали за жалобу в Facebook на "убитую" военную технику

Ярослав Коваленко / facebook.com

Суд оштрафовал на 340 гривен командира отделения одной из воинских частей ВСУ на Донбассе за "распространение секретных данных".

Как сообщают "Украинские новости" со ссылкой на постановление Дзержинского горсуда Донецкой области, речь идет о личной переписке в соцсети Facebook, в которой военнослужащий пожаловался на плачевное состояние военной техники в своей части.

Командир отделения воинской части А1376 Ярослав Коваленко проходит службу в 58-й отдельной мотопехотной бригаде в окрестностях Горловки, на расстоянии 800 метров от позиций противника.

"Суд рассмотрел материалы от военной контрразведки СБУ относительно военного Коваленко, который является командиром отделения воинской части А1376... Подсудимый 22 августа текущего года с личной страницы в Facebook вел частную переписку с девушкой... В ходе этой переписки военный сообщил девушке, что... на указанном блокпосту находятся 3 единицы БМП, из которых в рабочем состоянии только одна, но у которой прицел в нерабочем состоянии, а также гранатомет АГС, который осуществляет самовольные выстрелы во время зарядки. В то же время, в указанной переписке он сообщил ей об отсутствии в подразделении приборов ночного видения и тепловизоров

Военнослужащий свою вину в суде признал полностью.

Ранее сообщалось, что Золотоношский горрайонный суд Черкасской области взыскал 3,9 млн гривен с бывшего военнослужащего, который будучи нетрезвым, повредил самоходную артиллерийскую установку в зоне проведения АТО на Донбассе.