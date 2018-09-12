Любительница прозразных кофт и откровенных купальников. В Сети "залили" фото новой представительницы боевиков "ДНР" в Минске

Новым представителем боевиков "ДНР" на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске по вопросам урегулирования военного конфликта на Донбассе будет Наталья Никонорова − "министр юстиции".

Такое сообщение опубликовало агентство "УНИАН". Согласно имеющимся данным, Никонорова с 2006 по 2012 год была помощником народного депутата от "Партии регионов" Святослава Пискуна (Верховной Раде V и VI созывов). Внесена в базу сайта "Миротворец". Зимой 2016-го Никонорова назначили "министром иностранным дел ДНР".

Кроме того, она известна своей любовью к фотографированию в откровенных нарядах и купальниках.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минске на переговорах делегация Украины устроила демарш из-за убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко.