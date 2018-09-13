Для самых маленьких. В институте у Вятровича разработали настольную детскую игру про УПА

Сотрудники "Украинского института национальной памяти" (УИНП) создали настольную игру для детей, которая посвящена бойцам "Украинской повстанческой армии".

Соответствующее сообщение опубликовали на официальной странице в социальной сети Facebook представители пресс-службы учреждения.

"В рамках фестиваля "История: UA" готовится презентация следующего проекта — настольной игры "УПА — ответ непокоренного народа", — говорится в тексте.

По словам сотрудников учреждения, игра полна элементов тактики и стратегии.

"Кроме учебных материалов, которые углубляют знания о борьбе Украинской повстанческой армии против врагов, игра дает возможность детям и подросткам почувствовать себя настоящими командирами повстанцев", — заявили они.

Напомним, ранее сообщалось о том, что директор УИНП Владимир Вятрович обвинил Россию в присвоении истории Руси.