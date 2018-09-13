Пытки и сексуальное насилие: в ООН рассказали о нарушениях прав человека в Крыму

В Крыму продолжаются нарушения прав человека / Reuters

В аннексированном Крыму продолжаются нарушения прав человека, при этом Россия пренебрегает своими международными обязательствами как оккупационное государство и не обеспечивает надлежащих гарантий и защиту прав человека на полуострове.

Как отмечается в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, который охватывает период от 13 сентября 2017 года до 30 июня 2018 года, РФ Крыму нарушила права 94 лиц на надлежащую правовую процедуру и справедливое судебное разбирательство.

В документе также идет речь о том, что в Крыму повсеместное отсутствие ответственности за нарушения прав человека привело к созданию атмосферы безнаказанности.

"Сужение спектра гражданских свобод в Крыму усилило атмосферу страха, оставив незначительное пространство для критики или несогласия. В одном случае жительница Крыма была осуждена до лишения свободы условно за то, что она поделилась публикацией в сети Facebook, в которой критиковались Российская Федерация, ее армия и исторические личности. В докладе рассмотрены пять случаев, где уголовные дела были направлены на наказание за политическое инакомыслие и, как кажется, имели цель служить предупреждением для других", - говорится в докладе.

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Кроме того, в крымских СИЗО камеры настолько переполнены, что задержанным приходится спать по очереди, иногда им отказывали в пище, воде и лекарствах перед тем, как вывозить на судебное заседание.

Отдельно отмечается, что к лицам, находящимся под стражей государственные субъекты применяли запрещенные методы, в частности пытки электрическим током и сексуальное насилие.

В ООН указали на трехкратное увеличение количества задокументированных обысков домов и рейдов ФСБ по объектам частной собственности в Крыму – 38 за первое полугодие 2018 года против 14 за аналогичный период 2017 года. Из этого количества около 80% обысков и рейдов были направлены на крымских татар. Кроме того, крымские татары до сих пор лишены своего представительного органа, Меджлиса, который остается в Крыму под запретом несмотря на постановление Международного суда ООН.

При этом в докладе подчеркивается, что лица крымского происхождения пользовались в материковой части Украины ограниченным доступом к оформлению документов и различных услуг.

Это объясняется дискриминационными украинскими правовыми нормами, произвольным применением законодательства, а иногда - предвзятым отношением к лицам, которые родом из Крыма, говорится в документе.

Напомним, ранее сотрудникам украинских правоохранительных органов удалось установить 900 "зеленых человечков" − участников т.н. "Самообороны Крыма", которые помогали осуществлять аннексию полуострова весной 2014-го.

Как известно, в аннексированном Крыму потребовали отставки российского правительства.