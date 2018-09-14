"Ей нужна она". В Сеть выложили снятый в Киеве откровенный фотопроект о сексе девушек

Фотограф из столицы Украины Александра Гаглоева обнародовала результаты своего откровенного проекта "Девочки".

На всех черно-белых снимках изображены молодые барышни, на которых из одежды остались лишь трусы, страстно ласкающие друг друга. "Я люблю обнаженное женское тело. Оно имеет уникальные очертания, даже полунамеком может заставить задержать взгляд. Делала много подобных съемок с одной моделью, но до этой серии не приходилось снять девушек парно ", - цитирует "Газета.юа" Гаглоеву.

По ее словам, непосредственно съемки проходили в Киеве, на съемной квартире в районе станции метро "Шулявская". Также Гаглоева рассказала, что пригласила для такого проекта подруг и даже, чтобы их раскрепостить, выпила с ними вина.

"Фотограф должен вызвать чувство доверия, а алкоголь помог снять тремор и застенчивость. Главное − понимать пределы", − подытожила Гаглоева.

Напомним, ранее сообщалось о том, что фотограф рассказала и показала как делаются откровенные фото в соцсетях.