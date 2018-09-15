"Обнищавшая" экс-мэр Славянска Штепа отпраздновала день рождения в элитном ресторане: опубликовано видео

Штепа с размахом отгуляла на 56-м дне рождения / УНИАН

Бывшая мэр Славянска Неля Штепа, которая подозревалась в пособничестве сепаратистам, отпраздновала 56-й день рождения в дорогом фешенебельном ресторане с участием свыше 100 приглашенных.

Как говорится в сюжете ТСН, ранее в Славянске были расклеены объявления якобы от имени Шпепы, в которых она просила местных жителей помочь ей погасить кредит.

"Я часто помогала нуждающимся… Я и мои родные сейчас без работы, помочь некому. Прошу вашей помощи", - говорилось в объявлениях.

От камеры знаменитая именинница спряталась, поэтому журналистам не удалось выяснить, откуда средства на роскошный банкет. Охотно общаться согласился адвокат, охрана и гости.

Отмечается, что из-под домашнего ареста Штепа была отпущена еще восемь месяцев назад. Обвиняемая в сепаратизме и даже терроризме скандальная экс-мэр Славянска, которая в 2014 звала в город президента России Владимира Путина с российскими войсками, гуляет на свободе из-за юридической коллизии. Судьи, которые постоянно менялись, так и не смогли вынести обвиняемой вердикт, а последнее заседание продлилось всего 40 секунд.

Напомним, ранее Штепа отказалась идти на обмен к боевикам, хотя была включена в списки.