Убийство "Сармата": в Нацполиции заявили о задержании заказчика преступления

Виталий Олешко

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил о задержании правоохранителями в Запорожской области одного из подозреваемых в организации убийства бывшего участника АТО Виталия Олешко.

"Задержан 38-летний мужчина - один из подозреваемых в заказе и организации умышленного убийства 31 августа 2018 Виталия Олешко", - написал Аброськин в своем Facebook.

Он рассказал, что сразу после убийства "Сармата" задержанный выехал вместе со своей семьей в аннексированный Крым, но успокоившись, решил вернуться на Запорожье, где его и задержали.

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При этом задержание злоумышленника прошло 14 сентября, правоохранителями ведутся поиски других подозреваемых в организации преступления, добавил Аброськин.

Напомним, в городе Бердянск Запорожской области среди бела дня неизвестный застрелил из ружья бойца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной Сармат).

Полиция обнаружила и задержала подозреваемых в убийстве Виталия Олешко.

Позднее в Сети опознали одного из киллеров.