Эстонский президент убирала мусор в парке Днепра

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не гнушается убирать мусор в парке / Керсти Кальюлайд/Фейсбук

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поучаствовала в уборке городского парке в городе Днепр.

"Я принимаю сегодня участие во Всемирном дне уборки в Днепре, где помогаю очистить городской парк. Все мы должны сохранить нашу планету для будущих поколений. Все мы можем внести свой вклад сегодня и в другие дни, чтобы сделать нашу окружающую среду более чистой и красивой", – говорится в сообщении Кальюлайд в Facebook.

Вместе с эстонским президентом в парке Днепра уборку делал мэр города Борис Филатов.

"Убирать мусор не сложнее, чем работать мэром. Мы благодарны президенту Эстонии за эту инициативу, за возможность присоединиться к глобальной акции. В процессе подготовки к этому мероприятию мы убедились, что за два года город стал действительно чистым. Есть локации, куда страшно зайти. Например, балки, заброшенные скверы. Но город стал чище. Думаю, сегодняшняя инициатива наших эстонских друзей многое изменит в сознании наших людей", - заявил мэр.

Ранее сообщалось, что в Днепре на проспекте Ивана Мазепы вечером 1 сентября разгуливал вооруженный пистолетом мужчина и угрожал прохожим. полиция задержала хулигана. При себе у него оказались истолет системы Стечкина с глушителем и 12 боевыми патронами, а также удостоверение "Правого сектора".