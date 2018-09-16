По Киевом в лесу обнаружили гробы для тренингов с лопатами и трубами внутри: обнародовано видео и фото

/ Фото: Facebook/Анастасия Ярош

В селе Мархалевка Васильковского района Киевской области в лесном массиве найдено около десяти пустых гробов с отверстиями, в которых обнаружены лопаты и пластиковые трубы.

"Находка в нашем лесу, ходили по грибы и наткнулись на такую жуткую картину. Это все лежит в районе южного кладбища", - сообщила об инциденте в Facebook Анастасия Ярош.

На место инцидента прибыла полиция и начала расследование о содержимом загадочного тайника в лесу.

/ Фото: Facebook/Анастасия Ярош

/ Фото: Facebook/Анастасия Ярош

Однако местные жители пишут в комментариях в соцсети, что гробы якобы используют для проведения тренингов, в результате которых людей закапывают в землю. В частности, речь якобы идет об известном в определенных кругах психологе Альберте Жельветро, который называет себя бизнес-тренером.

На сайте психолога прямо указано, что он проводит "самый страшный тренинг" - закапывание в гробу. И, как выяснилось, клиенты не против жутким образом пощекотать себе нервы.

Напомним, во Львове на Лычаковском кладбище на похоронах погибшего на Донбассе бойца "Айдара" Марьяна Найды произошло столкновение между ветеранами АТО и неизвестными людьми в черных футболках, которые заявляли, что погибший завещал похоронить его по языческому обряду.