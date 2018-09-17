"Идет настоящая война". Президент Эстонии призвала не забывать о конфликте на Донбассе

Эстонский лидер посетила Днепр с важной миссией / Фото: пресс-служба горсовета Днепра

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в рамках визита в Днепр заявила, что необходимо помнить о кровопролитном военном конфликте на востоке Украины.

"Я была на линии разграничения, видела, что там происходит и как живут люди. Об этой ситуации я говорила, в частности, с украинскими политиками. Мой визит в Днепр – напоминание о том, что идет настоящая война. Европа должна об этом помнить. Ведь Украина – это также Европа", - цитирует эстонского лидера пресс-служба Днепровского городского совета.

Политик подчеркнула, что на Донбассе она увидела не "замороженный конфликт", а полномасштабные военные действия.

"Конфликт должен быть решен на политическом уровне. Люди из Центральной Европы и те, кто живет дальше, должны приезжать и также видеть, что происходит", – добавила Кальюлайд.

Напомним, Кальюлайд поучаствовала в уборке городского парке в городе Днепр.