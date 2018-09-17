"Пить в чай в гости к Захару, Гиви и Мотороле": Стало известно о новых потерях боевиков "ДНР"

Панорама боевики ДНР / Reuters

Офицер-военнослужащий ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") рассказал о новых потерях террористов группировки "ДНР" в зоне военного конфликта на Донбассе.

Соответствующее сообщение он опубликовал на собственной странице в социальной сети Facebook.

По данным Штефана, во временно оккупированных районах Донбасса в результате аварии с военным грузовиком "Уралом" погибли двое боевиков из подразделения "Оплот".

"Тут сорока на хвосте принесла что сегодня утром "Урал" недовоинов Дырляндии немного свернул не туда и 2 (двое) представителей 5 ОМСБр (Оплот) отправились пить чай в гости к Закеру (убитому главарю "Александру Захарченко), Гиви (Михаилу Толстых) и Мотороле (Арсену Павлову). Все будет Украина и победа за нами!" – написал он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что семьям убитых боевиков выдали наборы, составленные из украинских продуктов.