"Maіdan Plaza". Восстановленный Дом профсоюзов сделают элитным бизнес-центром

Дом профсоюзов после пожара трансформировали в офисы / Reuters

Разрушенный в результате пожара в дни Революции достоинства Дом профсоюзов на Майдане Независимости, реконструкция которого находится на финальном этапе, получит современное название "Maіdan Plaza".

Как сообщает компания-риэлтор "Office Star", помещения обновленного здания уже сдаются на сайте в аренду.

Известно, что в здании будут офисы на различное количество человек, коворкинг и конференц-залы на 30 человек. При этом, точной информации об официальном открытии "Maіdan Plaza" и ценах на аренду пока нет.

"Ремонтные работы в Доме профсоюзов сейчас на завершающем этапе, однако, когда точно закончатся, сказать не могу, это же зависит от строителей. Сейчас ведутся косметические работы внутри", - сказал в комментарии Украинской правде руководитель пресс-центра Федерации профсоюзов Украины Юрий Работа.

По словам спикера, после пожара в Доме профсоюзов 30% площадей здания перешли в собственность инвестора, который сделал ремонт. От отметил, что ФПУ вернется в задние после окончания ремонтных работ.

Отмечается, что инвестор получит в пользование помещения частично на первом этаже и блок фасадных помещений с нулевого по девятый этаж. На первом и втором этаже 130 кв.м. отдадут под музей.

Как ранее сообщалось, на месте электронного табло в Доме профсоюзов установят механические часы – они станут своеобразным украинским аналогом Биг-Бена.