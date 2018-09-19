Палестина открестилась от слов своего посла в РФ о "российском" Крыме

Вызванный в МИД Украины палестинский посол подтвердил поддержку Палестиной территориальной целостности Украины / РБК-Украина

Министерство иностранных дел Украины потребовало от Палестины разъяснений относительно слов посла Палестины РФ о признании оккупированного Российской Федерацией украинского Крыма "российским".

"19 сентября 2018 года в МИД Украины был вызван посол Палестины в Украине Мохаммед Аль-Ассад. Поводом для такого шага стали комментарии, распространенные 19 сентября в СМИ, относительно заявлений посла Палестины в РФ Абдель Хафиза Нофаля, касающихся Автономной Республики Крым (Украина)", - говорится в заявлении МИД по поводу вызова посла Палестины в Украине Мохаммед Аль-Ассада.

В частности, "во время беседы директор департамента Ближнего Востока и Африки МИД Украины Мирослава Щербатюк обратилась к палестинской стороне за разъяснениями".

"Посол Палестины в Украине Мохаммед Аль-Ассад подтвердил позицию палестинской стороны относительно территориальной целостности Украины, включая Автономную Республику Крым", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСтало известно, сколько РФ тратит на аннексированный Крым и войну на ДонбассеОтдельно сказано, что "по состоянию на 18.30 посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил СМИ, что не делал никаких заявлений относительно Крымского полуострова и опроверг информацию, распространенную сегодня в СМИ о якобы его заявлении относительно Крымского полуострова".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Палестина не исключает варианта признания оккупированного Крыма российским - якобы палестинское руководство поддерживает Россию в вопросе легитимности проведенного в 2014 году референдума в Крыму; росСМИ заявили, что это сказал посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль в интервью российскому изданию "Известия".