Кличко позвали преподавать менеджмент в Гарварде

Владимир Кличко станет педагогом в Гарварде / Фото: Reuters

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко приглашен в США в Гарвардский университет для преподавания студентам менеджмента.

"Он действительно очень хороший менеджер. Владимир уже три или четыре года читает лекции в швейцарском университете Санкт-Галлена. В этом году ему поступило предложение читать лекции в Гарварде. Это лекции по Challenge Management (управление вызовами). Гарвард заинтересовался его лекциями и отзывами из швейцарского университета, и он согласился", - цитирует издание thebabel брата будущего педагога Виталия Кличко.

Напомним, Владимир завершил карьеру в профессиональном боксе в августе 2017-го после двух поражений подряд — от Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Как ранее сообщалось, Кличко выложил в Сеть видеоролик, на котором запечатлено, как он занимается сап-серфингом.