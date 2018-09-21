На Ровенщине из детсада уволили воспитательницу за откровенные фото в купальнике

В Ровенской области Апелляционный суд восстановил в должности воспитательницу детского сада села Бугаевка Виту Черешневскую, которую уволили из-за откровенных фото в соцсетях.

При этом заведующая детского сада обвиняла Черешневскую в аморальности, демонстрируя ее фотографии в социальных сетях, на которых Вита изображена вместе с мужем на отдыхе.

После увольнения Черешневской она обратилась в суд, чтобы восстановиться в должности. Однако после победы в суде заведующая уволила ее в первый же день и кроме обвинений в аморальности добавила и обвинения в прогулах, сообщает ТСН.

Отмечается, что заведующая детского сада Лариса Музыка подала апелляцию на решение суда первой инстанции и проиграла. Апелляционный суд постановил восстановить Черешневскую на должности воспитательницы, так как никакой аморальности в ее поступках не усмотрел.

"Я такая счастливая, что не знаю. Я теперь плачу все время. Плачу - плохо или хорошо - я все время плачу", - прокомментировала решение суда сама Черешневская.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Буковине персонал детсада устроил застолье во время тихого часа.