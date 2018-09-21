На Ровенщине из детсада уволили воспитательницу за откровенные фото в купальнике

21 сентября 2018, 03:51

После увольнения Вита Черешневская обратилась в суд, чтобы восстановиться в должности.

  • Виту Черешневскую уволили за откровенные фото Instagram/vita_cherr
  • Виту Черешневскую уволили за откровенные фото Instagram/vita_cherr
  • Виту Черешневскую уволили за откровенные фото Instagram/vita_cherr
  • Виту Черешневскую уволили за откровенные фото Instagram/vita_cherr
  • Виту Черешневскую уволили за откровенные фото Instagram/vita_cherr
  • Виту Черешневскую уволили за откровенные фото Instagram/vita_cherr

В Ровенской области Апелляционный суд восстановил в должности воспитательницу детского сада села Бугаевка Виту Черешневскую, которую уволили из-за откровенных фото в соцсетях.

При этом заведующая детского сада обвиняла Черешневскую в аморальности, демонстрируя ее фотографии в социальных сетях, на которых Вита изображена вместе с мужем на отдыхе.

После увольнения Черешневской она обратилась в суд, чтобы восстановиться в должности. Однако после победы в суде заведующая уволила ее в первый же день и кроме обвинений в аморальности добавила и обвинения в прогулах, сообщает ТСН.

Отмечается, что заведующая детского сада Лариса Музыка подала апелляцию на решение суда первой инстанции и проиграла. Апелляционный суд постановил восстановить Черешневскую на должности воспитательницы, так как никакой аморальности в ее поступках не усмотрел.

"Я такая счастливая, что не знаю. Я теперь плачу все время. Плачу - плохо или хорошо - я все время плачу", - прокомментировала решение суда сама Черешневская.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Буковине персонал детсада устроил застолье во время тихого часа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
детский сад Ровенская область воспитательница
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
04:39
Рождество Пресвятой Богородицы-2018: как празднуют
04:16
Звезда "50 оттенков серого" похвасталась пышной грудью
03:51
На Ровенщине из детсада уволили воспитательницу за откровенные фото в купальнике Фото Видео
03:03
Во Франции устроили групповое надругательство над девушкой с трансляцией в соцсети
02:31
Путешествует с динозавром и играет на укулеле: назван новый ведущий "Орла и решки" Фото Видео
02:13
Летящий к Солнцу зонд NASA передал на Землю первое фото
01:56
Кличко станет преподавателем в Гарварде
01:24
Учительница, обвиненная в сексе с учеником, напишет мемуары о своей истории
00:45
СБУ объяснила причины блокировки журналистского фестиваля в Буковеле
20 сентября, четверг
23:58
Лига Европы: "Арсенал" (Лондон) - "Ворскла" 4:2 Фото Видео
23:42
Минобороны РФ опровергает подделку документов по МН17
23:07
Томос об автокефалии: Филарет рассказал о союзниках в УПЦ МП
22:53
"Они ему кайф ломают": политолог рассказал, за что Путин приказывает убить неугодных
22:44
Российским пранкерам "Лексусу" и "Вовану" запретили въезд в Украину – опубликован документ
22:28
США забросили в "черный список" компании Пригожина и ЧВК "Вагнер"
22:10
"Динамо" - "Астана" – 2:2, киевляне упустили победу в первом матче группового раунда Лиги Европы Фото
21:54
НАБУ показало "переписку Омеляна" Фото
21:27
Польша готовит транспортный коллапс на украинской границе
21:12
Стало известно о еще одной связи "отравителей Скрипалей" Петрова и Боширова с ГРУ Фото Видео
21:06
Ученые рассказали, чем полезна диета из пива, вина и шоколада
20:53
"Слишком милый": вышел новый клип на песню "Ленинграда" "Цой" Видео
20:34
У Яценюка призвали расследовать информацию о получении "оппоблоковцем" Мураевым денег от Дерипаски
20:18
YouTube заблокировал официальный канал VersusBattle
20:17
Скандал на Николаевщине: на завершение ремонта "открытой" Порошенко трассы не хватает почти 50 млн грн. Видео
20:01
Туго обтянутые попы и груди. В Сеть выложили подборку фотоснимков со скандального фестиваля Фото
19:52
Трамп одобрил инструменты реализации санкций против России
19:30
Арсенал - Ворскла: анонс матча Лиги Европы, где смотреть, букмекерские прогнозы
19:25
НАБУ сфальсифицировало уголовное дело против депутата из "Народного фронта" - решение суда
19:18
"Дискриминация в чистом виде": посол Канады в Украине раскритиковал мораторий на русский культпродукт во Львове
18:56
На обложке октябрьского номера журнала Time Путина превратили в матрешку
18:55
Западные звезды и три сцены: СМИ назвали стоимость масштабной вечеринки Roshen под Киевом Фото
18:21
Нацсовет назначил проверку телеканала Портнова из-за "языка вражды"
18:11
Рада назначила новый состав Центральной избирательной комиссии
17:54
Шампанское и гимн Венгрии: стали известны подробности паспортного скандала на Закарпатье Видео
17:32
СБУ заблокировала журналистский фестиваль в Буковеле
17:30
"Сначала бюджет, потом деньги": СМИ рассказали о провале переговоров Украины с МВФ
17:05
Динамо - Астана: анонс матча Лиги Европы, где смотреть, прогноз букмекеров
17:03
Фронтмен группы Rammstein приедет в Киев
17:00
Перезагрузка Центризбиркома: Рада уволила большинство членов ЦИК
16:56
В Житомирской области "обнесли" военную часть после учебных стрельб
16:46
"На бабку стала похожа, ужас!": Волочкова шокировала фанатов изменениями во внешности
16:37
Паспортный скандал на Закарпатье: в Будапеште пригрозили Киеву новыми проблемами Видео
16:26
Марин Ле Пен приказали провериться у психиатра
16:20
"Они платили в долларах или рублях?": WADA вернуло России антидопинговый статус
16:06
"Очень похожа на Шер": Светлана Лобода в мужском костюме засветилась в Москве
15:57
Суд снова восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета имени Богомольца Фото
15:56
Обвинившая Путина и отравившаяся в Солсбери россиянка трудится элитной проституткой - СМИ Фото
15:47
"Берегите головы": синоптик рассказала, какие погодные "нежданчики" светят украинцам до конца недели Фото Видео
15:45
Порошенко "кормит" украинцев лозунгами времен первой мировой войны мнение
15:34
Порошенко озвучил свою позицию по "железному занавесу" против эмиграции украинцев
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять