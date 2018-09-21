В Киеве голая женщина "отожгла" на дороге, опубликовано видео

В Киеве обнаженная женщина покуролесила на дороге / Скриншот с facebook.com/vladimir.ostapenko.7

В пятницу, 21 сентября, в Подольском районе Киева обнаженная женщина легла на проезжую часть, из-за нее образовалась пробка.

Неизвестная улеглась на дорогу напротив Кирилловской церкви, возле которой находится Киевская городская психиатрическая больница им. Ивана Павлова, пишет ТСН.

По данным издания, женщина сначала просто лежала, а когда движение замедлилось, — подошла к белой машине, пыталась открыть дверь, но не смогла, и залезла на крышу.

Водитель авто вызвал полицию, также на место происшествия прибыли медики. Позже женщина объяснила, что на дороге "искала любовь".

Напомним, в начале июля в Дарницком районе Киева — на Позняках — по улице разгуливал абсолютно голый мужчина — переходил дорогу в неположенном месте, а также валялся на земле, его засняли на видео.