Ждем не только похолодание с осадками: синоптики уточнили погоду в Украине на 23 сентября

23 сентября 2018, 10:05

Температура снизится везде, кроме крайнего востока страны.

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Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 23 сентября будет дождливой и прохладной. Грозовые ливни, сопровождающиеся сильными шквалами ветра, накроют южные и восточные регионы.

"Атмосферный фронт идет и несет не только похолодание с осадками. Но и усиление ветра. Прикройте окна, чтобы не били сквозняками стекла и двери. Балкон также проверьте. А если у вас свой двор, уберите все, что может летать", – посоветовала синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Температура снизится везде, кроме крайнего востока страны – на 2-3 градуса. Так, по данным Укргидрометцентра, ожидается:

  • на западе – порядка +16-19 градусов;
  • на севере – +15-17 градусов;
  • на юге и востоке – до +18-28 градусов. При этом теплее всего будет в Луганской области;
  • в центральных регионах – +16-18 градусов.

Помимо гроз на юго-востоке Украины также ожидаются кратковременные дожди в западных, центральных и северных и областях.

Исключение составят разве что Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Ужгородская области. Здесь прогнозируется солнечная погода с переменной облачностью.

Погода в Киеве 23 сентября будет пасмурной и ветренной, но без осадков. Столбики термометров вряд ли поднимутся выше +17 градусов.

Погода в Украине 23 сентября: карта

"В понедельник придет циклон, поэтому на севере и западе погода будет неблагоприятной!" – предупредила Диденко.

23 сентября: народные приметы

По народным приметам, 23 сентября – в день памяти святителей Петра и Павла, епископов Никейских – определяли погоду по рябине: если в лесу ягоды много, то ждали дождливую осень, если мало — сухую. Богатый урожай рябины предвещал суровую зиму с холодами, провоцирующими простудные заболевания. Чтобы лечить простуды, заранее готовили рябинный квас.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, в сентябре в среднем стоит ждать около +23 градусов днем и +12 градусов ночью. 

Также Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.

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погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко
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