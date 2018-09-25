"Вошел в образ "Е-боя": в Днепре мужчина после концерта танцевал голым, опубликовано видео 18+

В Днепре мужчина снял шорты и танцевал обнаженным / Скриншот с youtube.com

В Днепре после концерта известной украинской группы "Время и стекло" в воскресенье, 23 сентября, мужчина cнял шорты и танцевал голым.

Скорее всего, он вошел в образ "Е-боя" (у коллектива есть песня "Е, бой") и решил раздеться, пишет "Информатор".

По данным издания, один из жителей областного центра вышел на танцевальный баттл с мужчиной, но решил исполнить свой танец без эротических элементов.

Мужчину, танцующего голышом, засняли на видео, ролик 18+

Напомним, 21 сентября в Подольском районе Киева обнаженная женщина улеглась на дорогу, сначала просто лежала, а когда движение замедлилось, — подошла к белой машине, пыталась открыть дверь, но не смогла, и залезла на крышу.