"Держите поближе теплых котов": синоптики уточнили погоду на среду и предупредили о новых метеонеприятностях

Какой погоды ждать в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 26 сентября будет холодной, но без осадков. Ближайшей ночью ожидаются заморозки, зато постепенно стихнет ветер.

Синоптик Наталья Диденко приободрила украинцев прогнозом, что в дальнейшем на этой неделе начнет постепенно теплеть – но только до субботы, когда снова похолодает и прогнозируются дожди.

"В ближайшей перспективе приятной будет пятница: солнце и +20 градусов. Даже не верится – ведь в субботу снова станет холодно, – написала Диденко у себя в Facebook и посоветовала: – Держите поближе к себе теплых котов и крутите красивыми узлами шерстяные шарфы вокруг шеи".

Погода в Украине сегодня, 26 сентября, во всех регионах

В среду дождей на территории страны практически не будет. "Лишь небольшой дождь вероятен на Полтавщине, Харьковщине, в районе Днепра и Кропивницкого. Да и там может все ограничиться просто густой облачностью", – уточнила Диденко.

Читайте также"Щорс" несет в Украину заморозки и мокрый снег: назван самый приятный и неприятный день этой неделиВоздух днем, по прогнозу Диденко, прогреется до +9-14 градусов, по данным Укргидрометцентра, до +17 градусов. А вот ближайшей ночью – заморозки, но преимущественно на почве, и только в Карпатах – в воздухе.

При этом уже завтра, 27 сентября, ожидается снижение температуры от 0 градусов до -5 градусов в ряде регионов, предупреждает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр. Речь идет о центре, востоке и юге страны.

Погода в Украине 26 сентября: карта

Погода в Киеве сегодня, 26 сентября

Погода в Киеве 26 сентября будет пасмурной, но без дождя. Столбики термометров днем поднимутся до +12 градусов, ближайшей ночью опустятся до +7 градусов.

26 сентября: народные приметы

По народным приметам, 26 сентября – в день памяти святого Корнилия сотника – если шел дождь, то в ближайшее время погода будет ненастной. Также начинали следить за грачами. Люди давно подметили: после того как улетают грачи, уже можно ждать снега.

Напомним, синоптики обещают, что октябрь в Украине будет теплым, заверили европейские синоптики. В начале месяца обещают рекордные +25 градусов.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, начало октября будет теплым и ясным. Но долго такая метеорологическая идиллия не продлится.

Также Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.