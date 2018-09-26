В Украине изобрели салозаменитель

Сало / out-football.com

Студенты аграрного университета в Сумах синтезировали искусственное сало из растительного масла и желатина.

"Наше сало - здоровая альтернатива обычному шпику. Кроме этого, искусственное сало мы можем делать с любыми вкусами: соленое, с перцем и другими специями, кислое, сладкое, различной жирности", - цитирует "Сегодня" доцента кафедры питания Дмитрия Бидюка, руководившего разработкой.

В отличие от продукта животного происхождения, утверждают авторы, такое "сало" не содержит многих вредных веществ и его могут употреблять в пищу вегетарианцы.

По словам Бидюка, даже гурманы не смогут почувствовать разницу во вкусе между салозаменителем и настоящим салом.

Ранее сообщалось, что за последний год бутерброд с салом в Украине подорожал на 42 процента.

По словам гендиректора Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексея Дорошенко, после того, как в Виннице прошел фестиваль сала, хлеба и колбасы, эксперты решили подсчитать, на сколько подорожал бутерброд с салом на основе черного хлеба.

Выяснилось, что два 40-граммовых куска сала и ржаного хлеба за год подорожали на 1 гривну (42 процента).