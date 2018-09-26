Порошенко выступил перед полупустым залом Генассамблеи ООН

Полупустой зал / скриншот видео

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 26 сентября, на 73-й Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке выступил перед полупустым залом.

Выступление президента Украины поддерживали в зале лица из украинской делегации - его жена Марина Порошенко, глава МИД Украины Павел Климкин и и.о. главы минздрава Украины Ульяна Супрун.

/ скриншот видео

Реакция представителей США на его выступление оказалась немного настороженной - видимо, что-то в речи президента их серьезно обеспокоило, а вот российские представителя, судя по всему, восприняли выступление украинского лидера с откровенным пофигизмом - один из них смотрел на президента со скукой, а второй вообще, кажется, дремал сидя.

Американские представители / скриншот видео

Россияне / скриншот видео

Полупустой зал становится у президента дурной традицией - так как на прошлом заседании ООН Порошенко также выступал перед полупустой аудиторией.

Напомним, журналист Александр Дубинский опубликовал на своей странице в соцсети фото, на котором за столом запечатлен Петр Порошенко с членами своей семьи, а также гости, которые, вероятно, собрались отпраздновать день рождения гаранта.