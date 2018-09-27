Слишком маленькие девочки. Полиция прореагировала на откровенную рекламу белья с детьми в Одессе

27 сентября 2018, 10:44

Информацию озвучил глава Управления ювенальной превенции украинской Нацполиции Лариса Зуб.

Правоохранители привлечет к ответственности одесских отцов и матерей, которые отпустили своих юных дочерей на съемки в скандальной и откровенной фотосессии для рекламы элитного нижнего белья.

Об этом заявила глава Управления ювенальной превенции украинской Нацполиции Лариса Зуб, сообщает портал "Обозреватель". По состоянию на сегодня, по ее словам, уже назначено проведение соответствующих экспертиз, после которых следователи смогут квалифицировать статью.

Кроме того, по мнению Зуб, публикация снимков девочек в кружевном нижнем белье обязательно обернется для них серьезной опасностью, поскольку подобная фотосессия наверняка вызовет интерес у людей с нарушенной психикой − вплоть до того, что они пожелают выслеживать этих детей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в соцсетях вспыхнул сказал из-за рекламы нижнего белья для детей, для которой снимались 12-летние девочки.

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Одесса скандал реклама нижнее белье Национальная полиция
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