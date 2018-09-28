Нардеп заявил о подготовке ареста главы Волынского облсовета Палицы

Игорь Палица может оказаться за решеткой / Фото: УНИАН

Народный депутат Александр Шевченко заявил о намерениях правоохранительных органов 28 сентября арестовать председателя областного совета Волынской области Игоря Палицу.

"Я знаю такую информацию, что завтра планируются новые "маски-шоу", завтра планируется арест Игоря Палицы, председателя Волынского областного совета", - сказал он в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1.

Подробности о запланированном аресте нардеп не сообщил. Однако подчеркнул, что недавние обыски на курорте "Буковель" связаны с его намерениями баллотироваться на пост президента страны на предстоящих выборах.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали крупнейший курорт Украины "Буковель" в Ивано-Франковской области, где проходил журналистский фестиваль.

Позже в ведомстве заявили, что проводили обыски на территории "Буковеля" по делу о хищении средств Шевченкофонда.