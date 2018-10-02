Вслед за горячей водой киевлянам отключили холодную

2 октября 2018, 13:54

Предполагается, что ремонтные работы займут около суток.

вода
УНИАН

Часть жителей Киева остались без холодной воды из-за повреждения сети.

"По состоянию на 10.30 2 октября аварийные бригады Киевводоканала работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы главной диспетчерской", - сообщила пресс-служба"Киевводоканала".

Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

  • ул. Борщаговская, 186, 188, 190, 198;
  • ул. Михаила Драгомирова, 16;
  • ул. Петра Сагайдачного, 31;
  • Харьковское шоссе, 11/1, 13А;
  • ул. Голосеевская, 18;
  • ул. Виктора Забилы 3, 5, 7, 9;
  • ул. Василия Порика, 14А;
  • пр-т. Героев Сталинграда, 10;
  • ул. Якоба Коласа, 17.

Предполагается, что ремонтные работы займут около суток.

В конце августа мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что централизованное горячее водоснабжение в столице будет возобновлено до 15 сентября нынешнего года.

"Этот конфликтный вопрос дошел до того, что вопрос нужно было решать на уровне Кабинета министров. Сейчас это решение на заседании правительства было принято, поэтому, я надеюсь, в ближайшие неделю-две уже будет газоснабжение, а соответственно и горячая вода у киевлян", - сказал он.

Позже советник Кличко Дмитрий Белоцерковец предположил, что горячая вода появится в Киеве до конца октября.

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