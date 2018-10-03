Будет ли Новый год-2019 в Украине со снегом: синоптики дали прогноз

Какой будет погода на Новый год в Украине / 1zoom.ru

Первая половины зимы выдастся более холодной, нежели вторая. Однако Новый год-2019 украинцы все же встретят со снегом.

Синоптики обещают, что новогодние праздники в Украине будут холодными: до -10 градусов днем и -18 градусов по ночам. Впрочем, таких холодных дней этой зимой будет немного. В основном же, температура воздуха будет колебаться от 0 градусов до -2 градусов.

Первые заморозки обещают уже во второй половине октября, когда ночная температура опустится до минус -8 градусов. А вот первый снег прогнозируется только в конце ноября.

Но продержится мороз недолго: температура снова начнет расти в начале декабря. После чего в конце месяца снова резко похолодает – как раз на новогодние праздники.

При этом январь и февраль должны быть сухими и более теплыми, чем декабрь.

"Октябрь, ноябрь, декабрь – эти процессы должны быть холоднее, чем в январе-феврале. То есть первая половина зимы холоднее", – рассказала заведующая отделом климатических исследований и прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и Национальной академии наук, доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова.

Ранее эксперты Гидрометеорологического института дали долгосрочный прогноз погоды на зиму-2018-2019 в Украине. По их данным, зима будет на 2 градуса теплее климатической нормы. Температуры в среднем будут колебаться от -3 градусов до +2 градусов.

Напомним, синоптики обещают, что октябрь в Украине будет теплым. В начале месяца обещают рекордные +25 градусов.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет осень-2018 в Украине и когда ждать первого снега. В частности, начало октября будет теплым и ясным. Но долго такая метеорологическая идиллия не продлится.

Также Горбань спрогнозировал, что в Украине будущая зима не будет суровой, в декабре ожидаются четыре оттепели. Мороз ожидается в феврале.