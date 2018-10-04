Супрун озаботилась употреблением мочи и рассказала об уринотерапии

Ульяна Супрун / УНИАН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала людей не употреблять мочу ни в каком виде и поставила под сомнение эффективность уринотерапии.

"Скажу сразу - пить, втирать, делать маски из урины (мочи) не стоит вообще. К тому же, не существует ни одного (!) Научного подтверждения, что это имеет какую-либо пользу для здоровья.

Распространено мнение, что моча стерильна, ведь в основном состоит из воды. Действительно, вода составляет от 91 до 96% состава мочи [...]. Однако это не означает, что она чистая безопасна для употребления. Остальные часть - это соли, аммиак и другие побочные продукты, производимые в ходе нормальных процессов в нашем организме. Ведь наши почки работают как фильтры, удаляя все лишнее из крови. В виде мочи эти продукты поступают в мочевой пузырь", - написала она в Facebook.

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Она также провела короткий ликбез об особенностях мочеиспускания и предупредила, что моча может содержать опасные бактерии, которые способны нанести вред организму.

"Во время употребления мочи, собственной или чужой, бактерии могут попасть в организм и вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом или спровоцировать инфекционное заражение. Еще один миф о чудодейственной силе мочи спровоцировали реальные истории людей, которые в экстремальных условиях были вынуждены принимать собственную мочу вместо воды (как пример, читайте здесь). Употребление мочи в этом случае похоже на морскую воду. Из-за наличия в составе концентрированных солей и минералов, почки нуждаются больше воды, чтобы их переделать. Того, что человек может получать из мочи, конечно, не может быть достаточно. В свою очередь это существенно ускоряет процесс обезвоживания. Поэтому мочу не рекомендуется пить даже в экстремальных условиях. А единственный рекомендуемый способ обращения с мочой - это избавиться от нее в туалете", - заключила Супрун.

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Ранее Супрун предложила снижать уровень смертности в стране при помощи танцев.

Кроме того, Супрун также посоветовала украинцам, как лечить старческий маразм.

Напомним, Супрун развенчивала мифы о профилактике глистов, о психическом здоровье и о туберкулезе.

Как известно, она также не преминула рассказать украинцам, как можно поумнеть.

Также не остался без внимания Супрун миф о полезности кактусов возле компьютеров.