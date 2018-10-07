Тука оценил вероятность аннексии Крыма Турцией

Георгий Тука

Сценарий присоединения Крыма к Турции вряд ли возможен, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

Он пояснил, что Турция – это страна-член НАТО и вряд ли найдутся какие-то механизмы, которые бы спровоцировали Турцию на аннексию этой территории.

"Территория Крыма по всем международным стандартам, в том числе и Турции, признана территорией Украины. Никто никаких международных заявлений не делал и шагов не предпринимал. Я с трудом могу себе представить, какова будет реакция наших союзников, если вдруг Турция заявит о каких-то своих фантазиях и претензиях на Крым", - подчеркнул Тука во время чата в "Главреде".

Напомним, ранее Тука заявил о том, что в Черном море Россия уничтожит украинские корабли "за два часа".