Тука рассказал о милитаризации Крыма военными пенсионерами РФ

8 октября 2018, 02:14

Чиновник утверждает, что Россия сейчас совершает преступление против человечности.

Георгий Тука
Георгий Тука считает Россию виновной в изменении этнического состава Крыма / Фото: Главред

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука обеспокоен массовым процессом милитаризации аннексированного полуострова Крым отставными военнослужащими РФ.

"Уровень милитаризации Крымского полуострова повышается с каждым днем. Недавно в Крым были переведены очередные комплексы С-400 "Триумф" с радиусом поражения цели до 450 км и на высоте до 60 км. Хотя подавляющее большинство воздушных суден летает на высоте 10-12 тысяч метров… По радиусу покрытия закрывается почти вся акватория Черного моря, вся акватория Азовского моря и приличная часть юго-восточной Украины", - сказал он во время чата в "Главреде".

По словам чиновника, Украина располагает реальными доказательствами милитаризации Крыма в последние годы.

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"Все дело в том, откуда в Крыму набралось такое количество любителей "русского мира"? Практически всю историю Советского Союза Крым занимал определенное место в жизнедеятельности военно-морского флота. Служить на Черноморском флоте всегда считалось крайне непрестижно, потому что Черное море, с точки зрения морских доктрин, это – лужа. Какого-либо стратегического значения оно не имеет, потому что доминанта осуществляется или военно-воздушными силами, или ракетными войсками. Но так как в советские времена каждый офицер по демобилизации получал бесплатное жилье, то, естественно, считалось очень престижным выйти на пенсию в Севастополе и получить жилье в Крыму. Очень многие военные моряки старались дослуживать свои последние два, три, пять лет именно в Севастополе. После этого, выходя на пенсию, они получали в Крыму жилье. Естественно, туда перебирались их семьи, дети детей", - сделал экскурс в историю спикер.

Тука добавил, что именно поэтому со времен СССР в Крыму осталось большое наследие из военных и отставных пенсионеров с семьями, которые перебрались на полуостров накануне выхода на заслуженный отдых.

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"То же самое происходит и сейчас. Если на протяжении последних 25 лет этот процесс более-менее сдерживался Украиной, то сейчас у России руки развязаны и идет массовое заселение членов семей военнослужащих. Это, кстати, считается одним из преступлений против человечности – изменение этнического состава населения на оккупированных территориях. Это Россия сейчас активно и делает", - подытожил собеседник.

Напомним, во время чата в "Главреде" Тука подчеркнул, что не исключает возможного примирения между Россией и Украиной при наличии "обоюдного желания".

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