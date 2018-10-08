Экс-муж Лилии Подкопаевой арестован по обвинению в государственной измене

Тимофей Нагорный обвинен в государственной измене / vremya.eu

Бывший муж олимпийской чемпионки по гимнастике Лилии Подкопаевой Тимофей Нагорный заподозрен Службой безопасности Украины в государственной измене.

4 октября Печерский районный суд Киева избрал для Нагорного меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти под залог в 528 600 гривен, LIGA.net сообщили в СБУ.

Также об аресте Нагорного сообщил в своем Facebook журналист Роман Реведжук.

Сейчас Нагорный находится в СИЗО.

СБУ подала апелляцию на решение суда - госбезопасность не согласна с тем, что Нагорный может иметь возможность внести деньги и выйти на свободу. Ее рассмотрят 10 октября.

Реведжук рассказал, что СБУ взяла Нагорного "в разработку" из-за контактов последнего с российским бизнесменом Алексеем Дашутиным - Дашутин был судим за хищения в Минобороне РФ, но каким-то чудом сумел выпутаться.