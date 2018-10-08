В Киеве снова сдвинули сроки появления горячей воды

Теперь горячую воду обещают в середине октября / КиевВласть

В Киеве снова сдвинули сроки возобновления горячего водоснабжения; так, теперь киевлянам обещают горячую воду не ранее 16-17 октября.

Министерство финансов уже перечислило 729,56 млн грн на погашение части задолженности "Киевтеплоэнерго" перед НАК "Нафтогаз", но раньше указанной даты заключить между ними новый договор не удастся, сообщается на официальной странице Минфина в Facebook.

В министерстве обещают, что 10 октября состоится заседание Хозяйственного суда Киева, на котором должно быть принято мировое соглашение между Киевом и НАК "Нафтогаз Украины" о передаче долгов ПАО "Киевэнерго" в КП "Киевтеплоэнерго".

"После получения постановления, до 12 октября включительно, будут заключены договоры между "Киевэнерго" в КП "Киевтеплоэнерго" о передаче кредиторской задолженности, а после этого - ориентировочно 16-17 октября - между КП "Киевтеплоэнерго" и НАК "Нафтогаз Украины" на поставки газа", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВслед за горячей водой киевлянам отключили холоднуюВ конце августа Виталий Кличко заявлял, что централизованное горячее водоснабжение в столице будет возобновлено до 15 сентября нынешнего года. "Я надеюсь, в ближайшие неделю-две уже будет газоснабжение, а соответственно и горячая вода у киевлян", – сказал он.

Позже советник Кличко Дмитрий Белоцерковец заявил, что киевляне получат горячую воду в лучшем случае в конце октября. В киевской мэрии надеются, что 10 октября "Нафтогаз" согласится подписать мировое соглашение по задолженностям "Киевэнерго" и тогда к киевлянам вернется горячая вода – пусть и только к концу октября.

В самом "Нафтогазе" признались, что горячую воду в Киеве ждать придется долго. Все из-за переноса даты судебного заседания с НАК "Нафтогаз Украины".