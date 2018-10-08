В Киеве снова сдвинули сроки появления горячей воды

8 октября 2018, 18:57

Киевляне должны дождаться залючения между "Киевтеплоэнерго" и НАК "Нафтогаз" нового договора.

Киев вода
Теперь горячую воду обещают в середине октября / КиевВласть

В Киеве снова сдвинули сроки возобновления горячего водоснабжения; так, теперь киевлянам обещают горячую воду не ранее 16-17 октября.

Министерство финансов уже перечислило 729,56 млн грн на погашение части задолженности "Киевтеплоэнерго" перед НАК "Нафтогаз", но раньше указанной даты заключить между ними новый договор не удастся, сообщается на официальной странице Минфина в Facebook.

В министерстве обещают, что 10 октября состоится заседание Хозяйственного суда Киева, на котором должно быть принято мировое соглашение между Киевом и НАК "Нафтогаз Украины" о передаче долгов ПАО "Киевэнерго" в КП "Киевтеплоэнерго".

"После получения постановления, до 12 октября включительно, будут заключены договоры между "Киевэнерго" в КП "Киевтеплоэнерго" о передаче кредиторской задолженности, а после этого - ориентировочно 16-17 октября - между КП "Киевтеплоэнерго" и НАК "Нафтогаз Украины" на поставки газа", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВслед за горячей водой киевлянам отключили холоднуюВ конце августа Виталий Кличко заявлял, что централизованное горячее водоснабжение в столице будет возобновлено до 15 сентября нынешнего года. "Я надеюсь, в ближайшие неделю-две уже будет газоснабжение, а соответственно и горячая вода у киевлян", – сказал он.

Позже советник Кличко Дмитрий Белоцерковец заявил, что киевляне получат горячую воду в лучшем случае в конце октября. В киевской мэрии надеются, что 10 октября "Нафтогаз" согласится подписать мировое соглашение по задолженностям "Киевэнерго" и тогда к киевлянам вернется горячая вода – пусть и только к концу октября.

В самом "Нафтогазе" признались, что горячую воду в Киеве ждать придется долго. Все из-за переноса даты судебного заседания с НАК "Нафтогаз Украины".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Киев Нафтогаз водоснабжение горячая вода Киевтеплоэнерго
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
19:23
В СБУ подтвердили задержание и арест экс-мужа Лилии Подкопаевой
18:59
В Минэкономразвития назвали причины отсутствия PayPal в Украине
18:57
В Киеве снова сдвинули сроки появления горячей воды
18:38
Вице-премьер Италии рассказал, где сидят все враги Европы
18:29
"Тимати наказать надо жестко": Нурмагомедова поздравили с победой. А Тимати – не захотел Видео
18:26
Грузинская церковь отрицает информацию о признании автокефалии УПЦ
17:58
"Работа тролля похожа на работу проститутки": сотрудник "фабрики троллей" рассказал о своих трудовых буднях
17:33
Лукашенко заговорил о войне: "Вручим оружие даже старикам и детям"
17:29
Как инновации, глобализация и диджитализация изменят контекст будущего новости компании
17:23
Экс-муж Лилии Подкопаевой арестован по обвинению в государственной измене
16:49
"Обречены на болезненные процессы": Тука рассказал, как стоит украинизировать Донбасс
16:48
Футболисты сборной России избили чиновника в ресторане
16:46
Саакашвили давал личное согласие на депортацию в Польшу - Чаплыга
16:36
"Прошу помощи": у младшего сына Виктора Павлика диагностировали рак
16:22
Льюис отказался встречаться с президентом Украины Порошенко
16:21
Галкин разводится с Пугачевой, от него беременна другая - росСМИ
16:15
Спортсмен без ног рассказал о марафоне в Киеве
16:06
"Будет ад на дорогах": объявлена дата сноса Шулявского путепровода, движение закроют на 1,5 года
15:51
10% личного состава ЧВК "Вагнер" украинцы - СБУ
15:46
"И Донецк на еще более коротком поводке у Москвы": всплыли интересные подробности убийства Захарченко Видео
15:37
В профильном комитете Рады разрешили лишить неприкосновенности "оппоблоковца" Колесникова
15:27
"Грузная баба с перекроенным лицом": Ирина Билык шокировала внешностью на ТВ Видео
15:14
"Московский дрифт вышел на новый уровень": появились фото, как один самолет под Москвой подрезал другой Фото
15:10
У Путина - день рождения. Пожелаем ему не сдохнуть до суда мнение
15:10
В Киеве офицер ВСУ устроил стрельбу по гражданским в кафе
15:02
Украина - гибридный сексуальный гигант мнение
14:44
Как Киеву усмирить Путина в Азовском море мнение
14:32
Рабинович рассказал о своем "плане мира" для Украины актуально
14:12
"Политико-оральная комедия": кто такая Анна Оскомина и почему вокруг ее текста о Порошенко разгорелись страсти
13:55
Радары TruCam: где и как заработал в Украине контроль скорости на дорогах Видео
13:51
Melovin представил лирический трек на украинском языке Видео
13:05
Путин отправил в отставку спецпредставителя по развитию торговли с Украиной
13:04
"Швырнули окровавленный паспорт Героя Украины": Геращенко рассказала, как боевики ведут себя на переговорах в Минске
12:58
"Лоболепс": Светлана Лобода удивила фанатов схожестью с Лепсом Видео
12:28
Криштиану Роналду обвинила в изнасиловании новая девушка - СМИ
12:28
Появилось фото взрыва Нибиру – какая планета на очереди Видео
11:57
В США СМИ узнали о заморозке активов путинского олигарха Дерипаски
11:46
"Не лишайте ее отца": на Ани Лорак под фото с дочкой накинулись после новости о разводе
11:30
Под Киевом насмерть разбился на байке известный политолог: опубликованы фото, видео 18+ Видео
11:26
Жилье в пригороде: преимущества жилого комплекса "AGAM" новости компании
11:04
Толпа подростков ограбила магазин в двух шагах от Рады: опубликовано фото
11:00
Из Германии пришли прекрасные новости для Северного потока-2
10:36
Девушка дня Instagram: модель с соблазнительными формами Элизабет Тернер Фото
10:34
В США пристрелили известного рэп-исполнителя
10:20
Чат с российским оппозиционным политиком Ильей Пономаревым
10:04
Картинки и поздравления с Днем юриста-2018 Фото
09:53
Опасность и тревога. В популярной операционной системе нашли критическую уязвимость
09:43
Шпионы в европейском санатории, или Как Кремль прозевал пробуждение Европы мнение
09:16
Сенцов в колонии начал писать новый сценарий для кино - российские тюремщики
08:57
К чему приведет раскачивание "языковой лодки" в Украине мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять