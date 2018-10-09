Генерал спрогнозировал действия Путина по Украине

9 октября 2018, 09:10

Кремль отдает предпочтение достижению своих целей в нашей стране политическим путем, полагает эксперт.

Генерал полагает, что Владимир Путин попытается привести к власти в Украине пророссийские силы
Владимир Путин будет пытаться привести к власти в Украине пророссийские силы, полагает генерал / Reuters

Президент РФ Владимир Путин сначала попытается привести к власти в Украине пророссийские силы — сделать все, чтобы на президентских выборах победил пророссийский кандидат, а в Верховую Раду прошло как можно больше пророссийски настроенных кандидатов в депутаты.

Если в украинском государстве что-то пойдет не так, как планирует глава РФ, он оставляет за собой возможность применить те силы, которые подготовлены, сообщил бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор Игорь Романенко "Главреду".

"Сейчас, на мой взгляд, Путин считает, что более эффективно и менее затратно реализовать собственные амбиции в отношении Украины, действуя внутри нашей страны, в частности, дестабилизируя ситуацию в Украине, используя два избирательных процесса (президентский и парламентский) в своих интересах, подняв "пятую колонну" и свою агентуру", — отметил эксперт.

По его мнению, российский лидер и в дальнейшем сосредоточится на этом. "Действовать широкомасштабно он пока не склонен", — полагает профессор.

"Однако это не повод расслабляться, потому что попутно Путин будет готовиться и к другим вариантам действий, он будет готовить свои вооруженные силы по-современному, в пределах возможностей России. Мы это видим и так: он готовит вооружение, обучает российские войска, проводит широкомасштабные учения", — добавил он.

Читайте такжеТука назвал главную задачу России по выборам в Украине"Как известно, для того, чтобы начать широкомасштабное наступление на Украину, России необходимо около 240 тысяч военнослужащих. Чтобы должным образом подготовить личный состав, периодически проводятся учения, в которых в обязательном порядке участвует дальняя военно-транспортная авиация, которая обеспечивает быструю переброску техники и личного состава, железнодорожные войска, которые также обеспечивает быструю переброску войск, военно-десантные войска", — подчеркнул Романенко. 

Кандидат военных наук отметил, что такие учения проводились Россией и в этом году, и в прошлом. "Какие-то действия отрабатываются в Сирии, какие-то силы (войска) заводятся в Беларусь. Так что подготовка идет. Просто на данный момент, учитывая экономические и финансовые ресурсы России, Кремль все же отдает предпочтение достижению своих целей политическим путем...", — считает генерал.

Напомним, в Украине в 2019 году запланированы выборы президента, а позже — в Верховную Раду. Журналист Сергей Рахманин полагает, что в нашей стране Кремль сделает упор, в первую очередь, на парламентскую кампанию.

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Россия Украина агрессия Владимир Путин Игорь Романенко
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