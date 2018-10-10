Тука объяснил, как Украине заставить Россию сменить позицию по миротворцам на Донбассе

Как Украине заставить Россию сменить позицию по миротворцам на Донбассе

Введение "голубых касок" – процесс на данный момент исключительно теоретический. До практической реализации он еще не дошел.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, бывший глава Луганской ВГА Георгий Тука во время чата на "Главреде".

По его словам, для того чтобы начать практическую реализацию, необходимо изменить позицию Российской Федерации: "Каким образом? Только увеличением давления – дипломатического, экономического, финансового, информационного".

"С моей точки зрения, чем быстрее будет введена миротворческая миссия на оккупированные территории, тем быстрее вернется мир, тем быстрее начнется процесс восстановления и реинтеграции этих территорий. Как гражданин Украины, я бы хотел, чтобы это было уже завтра. Но как реалист, я понимаю, что самый оптимистичный прогноз – это год", – отметил Тука.

Читайте такжеВолкер назвал страны, которые готовы направить миротворцев в УкраинуЧто касается связанных с введением миротворцев угроз, то таковые существуют, признал чиновник. "Угрозы есть всегда. Потому что даже если территория находится под контролем Организации объединенных наций, она не находится под контролем государства Украина до определенного момента. Потому угроза будет сохраняться", – подчеркнул он.

При этом он отметил, что Россия все равно будет иметь "колоссальную агентурную сеть на ныне оккупированной территории и колоссальное количество агентов влияния".

"И в любой момент Россия будет способна дестабилизировать ситуацию на этих территориях. Поэтому ее нужно заставлять, чтобы она отказалась от таких своих идей", – считает Тука.

Что касается перечня стран, которые готовы предоставить своих военнослужащих для миротворческой миссии на Донбассе, но неприемлемы для Украины, то замминистра отметил следующее: "Список "нежелательных стран" зачастую гораздо шире, чем у нас озвучивают те люди, которые себя именуют "политиками". Как правило, они называют Беларусь и Казахстан. На самом деле, список таких стран намного шире, потому что российских сателлитов достаточно много, в том числе и в Европе".

Чем это чревато? Контингенты миротворческих сил состоят и будут состоять из трех составляющих: первая – "голубые каски", это вооруженное формирование ООН, вторая – полицейские силы, которые занимаются исключительно наведением гражданского порядка на подконтрольных ООН территориях, третья – гуманитарная составляющая.

"Если взять военную компоненту, то, учитывая, что эти достаточно разношерстные силы находятся под единым командованием и состоят из военнослужащих, которые привыкли выполнять приказы, каких-то особых угроз я не вижу. Может быть, они будут, но они будут носить локальный характер", – отметил чиновник.

А вот что касается полицейской и гуманитарной компонент миссии, то здесь есть вероятные негативные сценарии, когда, условно говоря, союзники России под видом миротворческих миссий будут фактически способствовать реализации той гуманитарной политики, которую хочет насадить Россия на временно оккупированных территориях, при вхождении их назад в состав Украины, считает он.

Читайте такжеГлаварь "ДНР" рассказал, какие официальные обещания Кремль дал "республике""Давайте посмотрим, как некоторые европейские страны осуществляют, например, санкционную политику против страны-агрессора. Если взять Венгрию, Италию, Португалию и Грецию, то у меня не повернется язык утверждать, что эти государства занимают проукраинскую позицию, и не могу сказать, что они занимают нейтральную позицию. Они проводят явно выраженную пророссийскую политику. Это лишь примеры таких "нежелательных стран", а в целом их перечень намного больше", – резюмировал Тука.

Ранее Волкер рассказал о затягивании Россией вопроса с миротворцами на Донбассе. Американский чиновник уверяет, что представитель РФ отказывается с ним встречаться.

Напомним, представитель украинской стороны в подгруппе по вопросам безопасности на Донбассе Евгений Марчук заявил, что Киев достиг предварительного компромисса с Москвой по введению миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе.

В свою очередь в Кремле заявили, что заявление Украины о достижении компромисса с Россией по миротворцам на Донбассе не соответствует действительности.

Ранее президент Петр Порошенко говорил, что Кремль боится развертывания на Донбассе миротворческой миссии ООН, опасается, что миротворцы увидят российских военных и военную технику на всей захваченной территории.