Экс-депутат Госдумы рассказал, возможен ли в Украине реванш "кадров Януковича"

Виктор Янукович / luxlux.net

Известный российский оппозиционный политик и экс-депутат нижней палаты парламента РФ, Госдумы, Илья Пономарев, отвечая на вопрос читателя по время чата для "Главреда" дал прогноз по поводу того, возможен ли в Украине реванш пророссийских сил или бывших бонз "Партии регионов".

"Пророссийский реванш невозможен. А бывших регионалов я бы не мазал одной пророссийской краской. Там есть просто люди, оппозиционно настроенные к нынешней власти, и, безусловно, они сохранят свое присутствие в следующей ВР. Ничего страшного в этом нет. Уровень их влияния будет полностью определяться успешностью социально-экономической политики действующей власти", − считает он.

Кроме того, по мнению Пономарева, ностальгии по прошлым временам и былым политикам легче всего избежать благодаря высокому уровню жизни украинцев.

"Чем лучше будет жить украинский народ, тем меньше во власти будет людей из прошлого", − подытожил он.

Напомним, ранее Пономарев рассказал о следующей жертве Путина.