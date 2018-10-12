Экс-депутат Госдумы: Крымский мост — шикарный подарок Путина Украине

12 октября 2018, 11:05

Керченский мост, после возвращения полуострова домой, еще долго будет служить крымчанам, полагает Илья Пономарев.

Экс-депутат Госдумы полагает, что Крымский мост является шикарным подарком Владимира Путина Украине
Крымский мост является шикарным подарком Владимира Путина Украине, полагает экс-депутат Госдумы / Reuters

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что построенный РФ мост в захваченный Крым над Керченским проливом является шикарным подарком Украине от российского президента Владимира Путина.

Керченский мост долго будет служить крымчанам, рассказал экс-депутат во время чата на "Главреде".

"… упал незакрепленный пролет еще недостроенного железнодорожного моста, так что говорить о том, что он разрушается, мне кажется, преждевременно", — отметил собеседник.

Читайте такжеНовые детали обрушения пролета Крымского мостаПо его мнению, Путин за счет российских налогоплательщиков сделал шикарный подарок Украине, который после возвращения Крыма домой еще долго будет служить крымчанам".Напомним, РФ начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом. СМИ писали, что при строительстве моста были допущены ряд нарушений, в частности, на опорах не была обеспечена нормативная толщина защитного слоя бетона.

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