Кличко хочет оставить киевлян без централизованного горячего водоснабжения

Виталий Кличко / Фото: УДАР

В Киеве могут принять решение об отказе от отказа от централизованного горячего водоснабжения.

При этом столица Украины остается единственным городом в Европе, в котором существует централизованное горячее водоснабжение, заявил мэр Виталий Кличко.

"Киев - единственный город в Восточной Европе, где есть централизованное горячее водоснабжение. В европейских странах, в Соединенных Штатах тепловодоснабжение - это котельные, это бойлерные, которые находятся в отдельных домах или квартирах. Могу сказать, что ситуация неоднозначна, сейчас эксперты просчитывают, потому что при централизованном водоснабжении достаточно дорого подогреть, транспортировать воду, содержать сети", - заявил он в эфире программы "Киев LIVE".

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В конце августа Виталий Кличко заявлял, что централизованное горячее водоснабжение в столице будет возобновлено до 15 сентября нынешнего года. "Я надеюсь, в ближайшие неделю-две уже будет газоснабжение, а соответственно и горячая вода у киевлян", – сказал он.

Позже советник Кличко Дмитрий Белоцерковец заявил, что киевляне получат горячую воду в лучшем случае в конце октября. В киевской мэрии надеются, что 10 октября "Нафтогаз" согласится подписать мировое соглашение по задолженностям "Киевэнерго" и тогда к киевлянам вернется горячая вода – пусть и только к концу октября.

В самом "Нафтогазе" признались, что горячую воду в Киеве ждать придется долго. Все из-за переноса даты судебного заседания с НАК "Нафтогаз Украины".