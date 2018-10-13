В Киеве пообещали включить горячую воду через 3-4 дня

Киевляне очень долго ждали этого момента / "УНИАН"

В Киеве пообещали дать горячую воду жителям города уже очень скоро - через три-четыре дня, заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев 13 октября.

"Сегодня мы восстанавливаем работу ТЭЦ-6 и котельных. В течение трех-четырех суток горячее водоснабжение восстановится в тех домах, где его не было по причине отсутствия газа", – цитирует Пантелеева пресс-служба КГГА.

В конце августа Виталий Кличко заявлял, что централизованное горячее водоснабжение в столице будет возобновлено до 15 сентября нынешнего года. "Я надеюсь, в ближайшие неделю-две уже будет газоснабжение, а соответственно и горячая вода у киевлян", – сказал он.

Читайте такжеВ Киеве снова сдвинули сроки появления горячей водыПозже советник Кличко Дмитрий Белоцерковец заявил, что киевляне получат горячую воду в лучшем случае в конце октября. В киевской мэрии надеются, что 10 октября "Нафтогаз" согласится подписать мировое соглашение по задолженностям "Киевэнерго" и тогда к киевлянам вернется горячая вода – пусть и только к концу октября.

В самом "Нафтогазе" признались, что горячую воду в Киеве ждать придется долго. Все из-за переноса даты судебного заседания с НАК "Нафтогаз Украины".