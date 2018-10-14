В Черновцах пьяная девушка устроила ДТП в прямом эфире Instagram

После стрима в Instagram автомобиль серьезно пострадал / Фото: Нацполиция

В Черновцах 12 октября девушка за рулем Nissan Note во время движения автомобиля по довольно оживленной городской улице вела прямую трансляцию в соцсеть Instagram, что привело к столкновению с внедорожником.

Как говорится в сюжете ТСН, водитель управляла транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В крови нарушительницы обнаружено 1,05 промилле, что в три раза превышает допустимую норму.

По информации пресс-службы патрульной полиции в Черновицкой области, виновником ДТП стала водитель внедорожника, которая выезжала на задней скорости на трассу и не заметила движущийся автомобиль.

"Девушка-водитель, двигаясь задним ходом на автомобиле Mitsubishi Pajero, не убедившись в безопасном движении, допустила столкновение с автомобилем Nissan Note. Обе водительницы отказались от госпитализации", - сообщили в полиции.

В отношении водителя внедорожника составлен протокол о нарушении правил дорожного движения, а вот нетрезвую девушку легкового автомобиля жлет более строгое наказание. Ее намерены лишить водительских прав сроком на один год и заставить выплатить штраф в размере 10200 гривен. Помимо этого, составлен протокол о пользовании средствами связи во время управления автомобилем.

Напомним, аналогичная ситуация произошла в городе Изюме Харьковской области, однако завершилась она трагедией. В аварии, которая транслировалась в Instagram, погибли 24-летняя Даша Медведева и 16-летняя София Магерко.