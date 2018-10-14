Экс-депутат Госдумы рассказал, как Россия будет пугать украинцев перед выборами

14 октября 2018, 10:02

РФ в блажайшее время не начнет широкомасштабную войну против Украины, полагает Илья Пономарев.

Бывший депутат Госдумы сообщил, что в связи с приближением в Украине выборов РФ будет активно пугать украинцев
В связи с приближением в Украине выборов, РФ будет активно пугать украинцев "неправильным" выбором, полагает бывший депутат Госдумы / Reuters

Российская Федерация, в связи с приближением в Украине президентских и парламентских выборов, (запланированы в 2019-м) будет активно пугать украинцев, что им надо сделать "правильный" выбор, потому что "неправильный" якобы будет означать военную эскалацию.

РФ через свою агентуру влияния приложит все усилия для того, чтобы на первых ролях в нашей стране не оказывались люди, которые способны провести эффективны и позитивные для украинцев реформы, рассказал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев во время чата на "Главреде".

"… Россия будет активно пугать украинцев, что им надо сделать "правильный" выбор, потому что "неправильный выбор" будет якобы означать военную эскалацию (я не верю, что Путин (российский президент Владимир Путин — Ред.) на нее реально пойдет)", — отметил он.

По мнению собеседника, Кремль всерьез не рассчитывает, что можно избрать пророссийского президента или создать пророссийское большинство в Верховной Раде. "Демонстративная поддержка людей типа Медведчука (политик и бизнесмен, кум Путина Виктор Медведчук — Ред.) является банальным отвлекающим маневром", — полагает экс-депутат.

Читайте такжеВыборы в Украине: журналист сказал, на какую кампанию сделает упор Кремль"Основной интерес России — чтобы во главе Украины были люди коррумпированные и недееспособные, которые бы боролись друг с другом и которые бы не смогли привести Украину к процветанию", — заявил Пономарев.

Собеседник сказал, что главная задача Кремля — в краткосрочном режиме показывать россиянам, что революция не может привести к позитивным изменениям, а в долгосрочной перспективе — чтобы украинцы сами устали от происходящего и попросились под крыло Кремля, а для этого нужно чем хуже, тем лучше.

Бывший депутат считает, что Россия имеет техническую возможность начать широкомасштабную войну против Украины, но в ближайшее время не прибегнет к открытой агрессии. "Так что при технической возможности я в сценарий широкомасштабной войны, по крайней мере, до конца следующего года, пока не пройдут все выборы, не верю совершенно", — добавил он.

Ранее бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор Игорь Романенко говорил "Главреду", что Владимир Путин сначала попытается привести к власти в Украине пророссийские силы.

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Россия Украина выборы Виктор Медведчук Илья Пономарев
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