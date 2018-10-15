Экс-депутат Госдумы рассказал, стоит ли Украине бояться войны в акваториях Черного и Азовских морей

Катер российской береговой охраны / Depo

Известный российский оппозиционный политик и экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, отвечая на вопросы читателей во время чата для "Главреда" прокомментировал необходимость разрыва договоров с Россией по поводу совместного использования акватории Азовского моря.

"Как вы, наверное, знаете, я всегда выступал и выступаю за то, чтобы называть все вещи своими именами и войну называть войной, Договор о дружбе объявить недействующим еще в 2014 году, когда началась агрессия, и т.д. Однако конкретный договор по Азовскому морю написан и фиксирует положение дел, при котором Крым − украинский. И поэтому его денонсация Украине невыгодна", − сказал он.

Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы: Крымский мост — шикарный подарок Путина УкраинеПономарев считает, что российская сторона строительством Керченского (Крымского) моста фактически денонсировала такие договоры.

"И вы ошибаетесь, говоря, что Россия действует согласно договорам. Как раз Россия нарушила этот договор, и когда строила Крымский мост, и когда сейчас фактически решает, кто может пройти через Керченский пролив, а кто - нет. Как раз этот договор ей это запрещает, а разрыв его приведет к тому, что, исходя из российского понимания − "Крым российский", ей будут развязаны руки в давлении на украинские суда", − заявил экс-депутат.

Читайте такжеЭкс-депутат Госдумы рассказал, как Россия будет пугать украинцев перед выборамиКроме того, Пономарев прокомментировал возможность военных действий в акваториях Черного и Азовского морей.

"Война возможна только тогда, когда возможно сопротивление. А у Украины фактически нет флота, который мог бы всерьез противостоять российскому. Поэтому воевать на море там особенно некому. Думаю, что нарастить военно-морской потенциал для Украины будет очень дорогим и небыстрым упражнением, поэтому скорее стоит задумываться (знаю, что об этом думают) об укреплении береговой обороны", − подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Пономарев объяснил, почему в Кремле не стоит ожидать переворота, рассказал, как решить проблему Донбасса, а также раскрыл, как Москва может ответить на автокефалию УПЦ.