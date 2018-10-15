"Не возьмет нас проклятый укроп": поп боевиков "Сталин" исполнил дикую песню

Боевой поп "Сталин" / eg.ru

Обитающий на оккупированном Донбассе священник Российской православной церкви, который именует себя "схимонахом Илией" (в миру Илья Ретинский), на одном из мероприятий исполнил песню, поражающую своим текстом.

Отметим, что в тексте, который церковник рычит со сцены, присутствует такая строчка: "Не возьмет нас проклятый укроп".

Хто хотів повну версію, будь ласка... pic.twitter.com/RRPD0H1mPE — Dunlop Dueler (@DunlopDueler) October 13, 2018

По информации сайта "Миротворец", Ретинский родом из Орловской области России. Кроме исполнения функции духовника, он также состоит в разведроте боевиков "Волчары" и фигурирует под позывным "Сталин".

Причем "Сталина" на монашество благословил старец схиархимандрит Илий из Оптиной пустыни - который также является духовником нынешнего патриарха РПЦ Кирилла.

Напомним, ранее в Сети опубликовали дикий спич поклонника "ДНР" по кличке "Черный Ленин".