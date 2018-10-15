"Не возьмет нас проклятый укроп": поп боевиков "Сталин" исполнил дикую песню

Илья Ретинский состоит в разведроте боевиков "Волчары".
Обитающий на оккупированном Донбассе священник Российской православной церкви, который именует себя "схимонахом Илией" (в миру Илья Ретинский), на одном из мероприятий исполнил песню, поражающую своим текстом.
Отметим, что в тексте, который церковник рычит со сцены, присутствует такая строчка: "Не возьмет нас проклятый укроп".
Хто хотів повну версію, будь ласка... pic.twitter.com/RRPD0H1mPE— Dunlop Dueler (@DunlopDueler) October 13, 2018
По информации сайта "Миротворец", Ретинский родом из Орловской области России. Кроме исполнения функции духовника, он также состоит в разведроте боевиков "Волчары" и фигурирует под позывным "Сталин".
Причем "Сталина" на монашество благословил старец схиархимандрит Илий из Оптиной пустыни - который также является духовником нынешнего патриарха РПЦ Кирилла.
Напомним, ранее в Сети опубликовали дикий спич поклонника "ДНР" по кличке "Черный Ленин".