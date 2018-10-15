Автокефалия УПЦ: западные СМИ оценили вероятность вторжения Путина в Украину

Патриарх Кирилл и Владимир Путин / фото: obozrevatel.com

Раскол между Украиной и Россией на почве предоставления автокефалии УПЦ имеет не только религиозный, но и геополитический характер.

Он сводит на нет попытки Москвы удержать Киев в своей политической орбите и восстановить свое влияние на постсоветском пространстве, пишет в редакционной статье Financial Times.

Как говорится в материале, он также наносит удар по концепции "Русского мира", который, по замыслу Владимира Путина, должен включать вероятно братские народы Украины и Беларуси, частично связанные православием.

В статье подчеркивается, что хотя патриарх московский и получил право рукополагать патриарха киевского еще в 1686 году, в 1990-е годы, после распада СССР, украинская православная церковь киевского патриархата отделилась от Москвы. А после 2014 года, когда РПЦ отказалась заклеймить кровопролития на востоке Украины, ряды УПЦ КП заметно пополнились.

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"Теперь, если в ноябре Варфоломей, как ожидается, предоставит автокефалию УПЦ, это придаст новый импульс сторонникам украинской независимости. Это может также увеличить шансы на переизбрание президента Петра Порошенко, который активно выступал за религиозную свободу Киева. При этом российский президент получит сильный удар. Путин выбрал себе в помощники РПЦ в попытке восстановить статус России как великой державы. По мере роста националистических и популистских движений в Европе, он использовал церковь для создания образа России как оплота традиционных ценностей. А потеря украинского патриархата снижает вес России в православном мире и дает ей меньше поводов претендовать на звание Третьего Рима", - пишет газета.

Financial Times называет еще одну опасность, которая увеличивается на фоне падения рейтинга Путина в связи с непопулярной пенсионной реформой. В Киеве и на Западе опасаются, что Кремль может применить военную силу, чтобы взять под свою защиту церкви, оставшиеся верными московскому патриархату, и воспрепятствовать их переходу под юрисдикцию киевского патриархата. Потенциально такие действия могут угрожать новым кровопролитием.

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При этом издание напоминает, что популярность Путина резко выросла после аннексии Крыма и слабость российской экономики может подтолкнуть кремлевских стратегов к похожему маневру.

Напомним, Вселенский Патриархат признал незаконной аннексию Киевской Митрополии русской церковью и снял анафему с патриарха Филарета и митрополита УАПЦ Макария.

В ответ в РПЦ пригрозили "решительными и жесткими" действиями из-за решений Константинополя.

Кроме того, УПЦ МП выступила с крайне резким заявлением из-за решений Вселенского Патриархатаи и предложила наложить анафему на Вселенского патриарха Варфоломея.

Позднее стало известно о том, что в храмах РПЦ перестали молиться за Вселенского патриарха Варфоломея I, тем самым перестав находиться в единстве с Константинопольским патриархатом.