"Перед входом в гей-клуб": под Житомиром установили голый памятник братьям Кличко

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В городском парке Коростышева в Житомирской области установили памятник братьям Владимиру и Виталию Кличко.

Фото скульптуры опубликовала в Facebook пользователь Настя Рожкова.

"В Коростышевском парке установили Кличко", - написала она.

Как сообщает "ДС", автор гранитного монумента Виталий Рожик является поклонником братьев-боксеров и работал над ним около пяти лет.

Памятник изображает сидящих друг напротив друга обнаженных братьев Кличко, которые держатся за руки. Кто из них Виталий, а кто Владимир, понять по фото затруднительно.

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Пользователи соцсетей сочли памятник излишне откровенным, разглядев в нем гомосексуальный подтекст.

"перед входом в гей-клюб?" "трындец", "орки", "Коростышевский Гранит", "Ух ты! Две торпеды", "Нужно срочно в столицу перевезти, место напротив бессарабского рынка пустует", "Памятник геям!" "Памятники становятся все интереснее и интереснее..." - пишут пользователи.

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Ранее в городе Маневичи Волынской области открыли трехметровый памятник пчеле.

Памятник был открыт в рамках празднования Дня пчелы и меда в воскресенье, 14 октября.

Это самый большой памятник пчеле в Украине - его высота составляет 3,3 метра, длина - 2,6 м, размах крыльев - 2,5 м, вес - 400 кг. Работа над ним заняла около шести месяцев. Изготовлена пчела из низкоуглеродистой стали и покрыта автомобильной краской.