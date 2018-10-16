В Сети показали, как боевики готовят делей-жителей Горловки к войне

Во временно оккупированном городе Горловка боевики группировки "ДНР" готовят к войне несовершеннолетних жителей.

Как сообщают горожане в соцсетях, в минувшее воскресенье, 14 октября, т.н. "военный комиссариат ДНР" для учеников ВПК "Корса" провели "ознакомительную экскурсию". Боевики "ДНР" показывали военную технику, провели урок разборки-сборки автомата Калашникова и ручного пулемета этого же конструктора.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сеть выложили подборку упадочных панорам временно оккупированной Горловки.