Крушение Су-27: стало известно имя погибшего американского пилота

В Украине потерпел катастрофу Су-27 / Reuters

В результате крушения Су-27 во время учений "Чистое небо" в Винницкой области погиб подполковник США Сэт Неринг (позывной "Джетро").

"Неринг был пилотом 194-й боевой эскадрильи Калифорнийской воздушной национальной гвардии", - сообщает "Голос Америки".

Как рассказал губернатор Калифорнии Джерри Браун, 44-летний Неринг родился в городе Фресно, штат Калифорния, был отправлен в Украину для участия в совместных учениях "Чистое небо — 2018".

Браун подчеркнул, что Сет Неринг "храбро отдал жизнь, защищая государство и нацию".

Honoring Lt. Col. Seth "Jethro" Nehring, a fighter pilot with the California Air National Guard’s 194th Fighter Squadron, who died yesterday in a training accident in Ukraine, along with a Ukrainian pilot. pic.twitter.com/TZn3J8SFB2 — HansNichols (@HansNichols) October 17, 2018

Напомним, 16 октября в районе села Уланов Винницкой области во время выполнения учебно-боевого полета упал военный самолет Су-27. Оба пилота погибли.

Военная прокуратура Винницкого гарнизона расследует уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 416 Уголовного кодекса "Нарушение правил полетов или подготовки к ним". Проведение досудебного расследования поручено следователям управления Национальной полиции в Винницкой области.На месте падения военного самолета Су-27 завершается сбор останков погибших.