На Прикарпатье из-за халатности медиков десятки детей попали в больницу с корью

На Прикарпатье произошла вспышка кори / 24 канал

В селе Петранка Ивано-Франковской области 53 ребенка в возрасте от 5 до 13 лет заболели корью. Причиной вспышки опасного заболевания стало несоблюдение требований по хранению и введению вакцин.

"Из 53 детей, заболевших корью, 43 проходят лечение в местной амбулатории, а 10 были госпитализированы в инфекционное отделение Рожнятовской центральной районной больницы в состоянии средней тяжести для стационарного лечения. По состоянию на сегодняшний день 8 детей уже выписаны из стационара", - говорится в сообщении пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Комиссия Минздрава установила, что причиной заболевания стало несоблюдение требований по хранению и введению вакцин.

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Речь идет о наличии большого количества детей, которые не были вакцинированы в предыдущие годы и не были включены в план вакцинации.

По информации комиссии, были отключения электроэнергии в местной больнице, что могло повлиять на качество вакцин, которые хранились в холодильниках заведения. Также зафиксированы нарушения правил проведения профилактических прививок медицинскими работниками и техники введения иммунобиологических препаратов.

Также зафиксировано ненадлежащее ведение медицинской документации.

"Отсутствие отдельных медицинских документов (формы 063/о и "Информированного согласия на прививку" от родителей при проведении прививок) ставит под сомнение сам факт проведения прививки для всех детей, заболевших корью", - отметили в ведомстве.

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По результатам проверки, Минздрав Украины обязал Департамент здравоохранения Ивано-Франковской ОГА немедленно взять на учет всех детей, которые пропустили прививки по календарю, и провести соответствующие прививки, наладить эффективное хранение вакцин и систему учета проведения прививок, усилить исполнительную дисциплину по соблюдению требований ведения медицинской документации.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина стала лидером по числу больных корью в Европе.