В Софии Киевской категорично высказались о передачи Андреевской церкви Константинополю

Руководство Софии Киевской выступило против передачи Андреевской церкви / ruta-cruise.com

В Национальном заповеднике София Киевская безапелляционно заявили, что Андреевская церковь останется в государственной собственности, а с представителями Вселенского патриархата будет заключен договор о пользовании храмом.

"Андреевская церковь остается в собственности государства и в дальнейшем будет находиться на балансе Национального заповедника София Киевская", - сообщает пресс-служба.

Сотрудники заповедника подчеркивают, что Андреевская церковь находится на реставрации и будет открыта для пользователей после окончания работ.

"С представителями Церкви Вселенского Патриархата будет заключен договор о пользовании памятником согласно действующему украинскому законодательству", – добавили в Софии Киевской.

В Национальном заповеднике добавили, что имеют опыт сотрудничества с представителями церквей разных конфессий, поэтому готовы к работе с Константинопольским патриархатом.

Как ранее сообщалось, внесенный на рассмотрение парламента законопроект предусматривает, что расположенная в центре Киева Андреевская церковь, которая является объектом культурного наследия и памятником архитектуры и находится в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

Напомним, в Верховную Раду внесен законопроект об отмене передачи Андреевской церкви Константинопольскому патриархату.