"Я жив, она — нет": в Сети отреагировали на гибель Поплавской в ДТП

В Сети прокомментировали гибель Марины Поплавской / Скриншот видео с youtube.com

В Сети ряд интернет-пользователей прокомментировали гибель актрисы "Дизель шоу" Марины Поплавской в аварии на Киевщине.

В частности, пострадавший в ДТП актер проекта Егор Крутоголов в Facebook коротко отреагировал на произошедшее: "Я жив. Она — нет".

Продюсер Анна Свиридова отметила, что произошла "трагедия... слова подобрать невозможно".

"Погибла актриса Марина Поплавская. Просто нет слов. До сих пор помню ее: "Аксессуар" и "Зачем вам суженая? Возьмите расширенную". Прекрасный юмор, яркий, талантливый человек. И вот ушла в вечность", — поделилась журналистка Наталья Мечетная.

В Сети прокомментировали гибель Марины Поплавской / Скриншот с @Antosha2010

"Марина, светлая память... Талантливая, жизнерадостная, энергичная и очень яркая — такой тебя будем помнить мы все, коллеги по актерскому ремеслу и миллионы зрителей. Соболезнования близким!", — говорится на странице студии "Квартал 95".

В Сети прокомментировали гибель Марины Поплавской / Скриншот с facebook.com/alex.mochanov

"Жаль, что Украина потеряла такого прекрасного человека !!! Марина Поплавская, мы тебя никогда не забудем!!!", — написал в Twitter Kostya Kovalchuk.

В Сети прокомментировали гибель Марины Поплавской / Скриншот с facebook.com/irina.lipukhina

Ранее в полиции сообщили, что 20 октября в 5:55 возле села Мила Киевской области столкнулись автобус и грузовой автомобиль, погибла женщина, а еще четыре человека — пострадали. Позже появилась информация, что в ДТП погибла Марина Поплавская, а еще двое актеров "Дизель шоу" — попали в больницу.