Белорусская автокефальная церковь настоящей автокефалии не получит - Зоря

Зоря считает, что БАПЦ не ожидает успех - ее не поддерживает государство / "Главред"

Белорусская автокефальная церковь объявила, что также собирается бороться за получение настоящей, подтвержденной автокефалии, однако ее на этом пути вряд ли ожидает удача, рассказал спикер УПЦ КП, архиепископ Евстратий (Зоря).

"Белорусская автокефальная православная церковь является маленькой и в самой Беларуси находится фактически в подпольном положении. Поэтому о признании этой церкви со стороны государства сейчас говорить сложно. А без признания со стороны государства вряд ли можно ожидать признания и со стороны Вселенского патриарха. Как мы видим на примере Украины, для Вселенского патриарха является важным иметь заверенную поддержку идей автокефалии не только от церковных иерархов, но и от государственной власти", - пояснил свою точку зрения архиепископ.

Напомним, Архиепископ Белорусской автокефальной православной церкви (БАПЦ) Святослав Логин заявил о том, что БАПЦ поддерживает предоставление Томоса об автокефалииукраинской церкви и сама намерена добиваться официального получения статуса автокефалии.