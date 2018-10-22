Журналист рассказал, кто и что остановит РФ от размещения ядерного оружия в Крыму

Крым. Иллюстративное фото / Reuters

Лишь наиболее жесткие санкции стран Запада, которые будут направлены на развал Российской Федерации, смогут помешать планам Москвы по размещению ракет с ядерными боеголовками в аннексированном полуострове Крым.

Такое мнение высказал журналист Айдер Муждабаев, сообщат портал "Обозреватель". По его словам, в распространенных СМИ данных о размещении на полуострове ядерных боеголовок "совершенно ничего удивительного нет".

"Противостоять России можно только одним способом – жесточайшими экономическими санкциями. И государство Российская Федерация в том виде, в котором оно сейчас существует, перестанет существовать за год, поскольку 80% бюджета России составляют поступления за проданные ей энергоносители. Пока этого не произошло, Путин будет творить что угодно, где угодно и как угодно", − подытожил журналист.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в аннексированном Крыму пожаловались на нехватку питьевой воды для населения.